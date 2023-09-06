Среда, 6 Сентября 2023 19:34

АрмИнфо.Вице- премьер РА Мгер Григорян 6 сентября принял посла Королевства Нидерландов в Республике Армения Николаса Схермерса, завершающего свою дипломатическую миссию в стране. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Вице-премьер поблагодарил посла за вклад в развитие отношений между двумя странами во время его миссии. Григорян подчеркнул важность углубления сотрудничества с Нидерландами в сфере совершенствования правовой системы и защиты прав человека.

Посол, в свою очередь, поблагодарил за сложившееся в ходе его миссии эффективное сотрудничество, направленное на развитие отношений между двумя странами.

Собеседники также обменялись мнениями по поводу развития ситуации в регионе.