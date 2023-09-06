Среда, 6 Сентября 2023 19:00

АрмИнфо. 6 сентября исполняющий обязанности президента Республики Арцах Давид Ишханян провел рабочее совещание, на повестке которого была ситуация, создавшаяся в Республике Арцах.

Как передает пресс-служба президента НКР, в совещании приняли участие исполняющий обязанности председателя Национального собрания Гагик Багунц, государственный министр Самвел Шахраманян, руководитель Аппарата Президента Карен Шахраманян, руководители силовых структур и парламентских фракций, мэр Степанакерта.

Министр обороны, командующий Армией обороны Камо Варданян доложил о ситуации на линии соприкосновения с Азербайджаном и предпринимаемых шагах по обеспечению безопасности и обороноспособности Республики Арцах.

Государственный министр Самвел Шахраманян представил участникам совещания меры, которые были приняты для преодоления гуманитарной катастрофы, и необходимые шаги для противостояния новым вызовам.