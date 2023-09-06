Среда, 6 Сентября 2023 18:39

АрмИнфо. В Армению прибудет известный политик, экономист, писатель, журналист и общественный деятель Ирина Хакамада, которая 18 сентября проведет мастер-класс на тему <Эмоциональный капитал. Как превратить эмоции в доход>. Об этом говорится в сообщении организатора предстоящего мероприятия - Союза крупных предпринимателей <Манташянц>.

Согласно сообщению, мастер-класс будет проведен в выставочном центре <Меридиан>. Цель программы - приобрести конструктивный эмоциональный опыт и превратить его в навык, который позволит превратить эмоции в

стабильный капитал и доход. Данное эксклюзивное мероприятие соберет под одной крышей более 400 профессионалов бизнеса, руководителей компаний, предпринимателей, лидеров общественного мнения, и людей, стремящихся улучшить свои навыки управления эмоциями.

Со вступительной речью к участникам предстоящего мероприятия обратятся основатели Союза предпринимателей <Манташянц> Ваграм Миракян и компании Skill Event Marketing Сергей Уснунц.