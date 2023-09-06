Среда, 6 Сентября 2023 18:36

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11։00-17։00 жилой дом 10 на пр. Баграмяна, 2-ая улица Давташена, ООО “Диоксид”, “Айнар”, “Эм Джи Груп”, “Аданиус”, “Ар ев Ар Дизайн Кнстракшн”, “Метал Груп”;

в Араратской области:

10։00-11։00 частично села Авшар, Айгаван;

10։00-13։00 частично села Лусарат, Арарат, Урцадзор;

10։30-12։30 частично село Айгезард;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично село Артаван;

11։00-13։00 частично село Вернашен;

в Котайкской области:

10։00-14։00 община Арзакан, частично община Агверан, станции операторов “Юком”, “Виваселл МТС”, “Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 улицы Ереванян, Исакова, квартал “Кармир Банаки” в городе Абовян; частично село Элар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:30 6-ой, 7-ой, 8-ой микрорайоны города Абовян; абоненты, прилегающие к селу Маяковский; частично село Балаовит, частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Ованнисяна, Сафаряна, Чаренца, Азатамартикнери, Ширака, Арапня, улицы улицы Шинарарнери, Газаряна, Эребуни, Кнунянц, Теряна, Туманяна, Налбандяна, Гагарина; жилые дома 1-6, 8 на улице Ширака, 3, 5, 5/1 на улице Ереванян;

в Гегаркуникской области:

10։00–13:30 село Дзорагюх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-16։30 санаторий “Аревик”, прилегающий к трассе Цовагюх-Чамбарак, у озера Севан, институт “Физики”, ООО “Арт Билд”, банк “ВТБ-Армения”, зоны отдыха Армен Есаян и Оваик Абраамян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14։30–16:00 село Золакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

11։00–14:00 села Неркин Геташен, Мадина, Лернакерт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).