Среда, 6 Сентября 2023 18:35

АрмИнфо. 6 сентября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с главами аккредитованных дипломатических миссий в Армении. Об этом говорится в сообщении офиса Совета безопасности РА.

Согласно источнику, Армен Григорян представил главам дипломатических миссий ситуацию на линии соприкосновения Нагорного Карабаха, указав также на сосредоточение азербайджанских вооруженных сил вдоль армяно-азербайджанской границы.

Секретарь Совета безопасности также обратил внимание глав дипломатических представительств на углубляющийся с каждым днем гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул важность усилий международных партнеров по предотвращению возможной агрессии Азербайджана.