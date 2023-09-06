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 Среда, 6 Сентября 2023 18:32
Александр Аванесов

Азербайджан открыто демонстрирует свою настоящую цель - проведение этнической чистки в Нагорном Карабахе - постпред РА в СЕ

Азербайджан открыто демонстрирует свою настоящую цель - проведение этнической чистки в Нагорном Карабахе - постпред РА в СЕ

АрмИнфо.  6 сентября состоялось заседание Комитета министров Совета Европы, в ходе которого обсуждались блокирование Азербайджаном Лачинского коридора и гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на странице постпредства Армении в Совете Европы.

Согласно источнику, на заседании генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич представила Комитету министров итоги визитов высокопоставленной делегации Совета Европы в Армению и Азербайджан в мае-июле текущего года.  Ряд делегаций, в том числе делегация Европейского союза, сделали заявления относительно ситуации в Лачинском коридоре.

Постоянный представитель Армении в СЕ, посол Арман Хачатрян отметил, что в ходе визита в Армению высокопоставленная делегация Совета Европы, направляясь к начальной точке Лачинского коридора, стала свидетелем полного блокирования Лачинского коридора. Он подчеркнул, что своими действиями Азербайджан открыто демонстрирует свою настоящую цель - проведение этнической чистки в Нагорном Карабахе, что несовместимо с обязательствами, взятыми на себя Азербайджаном при его членстве в Совете Европы.

Посол подчеркнул необходимость остановить гуманитарный кризис и кризис в области прав человека, вызванный полной блокадой Нагорного Карабаха. Он призвал Азербайджан прекратить блокаду и полностью выполнить юридически обязательные решения Международного Суда и ЕСПЧ.

<В качестве первоочередного срочного шага Совет Европы должен направить миссию по установлению фактов в Лачинском коридоре и  в Нагорном Карабахе.  В резолюции ПАСЕ по Лачинскому коридору также запрошена миссия по установлению фактов, а комиссар СЕ по правам человека Дунья Миятович подтвердила готовность отправиться в Нагорный Карабах", - отметил посол Хачатрян.

Он добавил, что вопросы прав и безопасности народа Нагорного Карабаха должны решаться в рамках международного механизма диалога

Баку-Степанакерт.

В рамках другого вопроса повестки Комитета министров обсуждался доклад бывшего прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо <Геноцид армян в 2023 году>. Депутат ПАСЕ Питер Омзиги письменно запросил Комитет министров Совета министров, какие шаги предпринял Комитет министров для предотвращения осуществления геноцида против армян, и несет ли нынешняя угроза последствия для Азербайджана как  члена Совета

Посол Хачатрян, сославшись на доклад Окампо, отметил, что блокаду Лачинского коридора следует рассматривать как геноцид согласно статье 2 Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Он сообщил, что существуют и другие мнения и доклады об опасности этнических чисток и геноцида в Нагорном Карабахе, такие как доклад бывшего специального советника генерального секретаря ООН по предотвращению геноцида Хуана Мендеса.

Посол подчеркнул, что действия Азербайджана против Нагорного Карабаха противоречат принципам и ценностям Совета Европы. <Совет Европы не может оставить без последствий очевидные нарушения Азербайджаном членских и конвенционных обязательств>, - подчеркнул армянский дипломат

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