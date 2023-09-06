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АрмИнфо. В совместных армяно-американских учениях в Армении примут участие 85 американских и 175 армянских военнослужащих. Об этом сообщает Aljazeera со ссылкой на представителя вооруженных сил США.
Согласно источнику, американские военнослужащие, в основном, будут представлены представителями Национальной гвардии Канзаса, которая уже 20 лет сотрудничает с Арменией. При этом, на вооружении Национальной гвардии на учениях будет лишь стрелковое оружие, тяжелое вооружение использоваться не будет.
Напомним, что сегодня Министерство обороны Армении заявило, что целью учений Eagle Partner 2023, которые пройдут с 11 по 20 сентября, является подготовка сил к участию в международных миротворческих миссиях.
Между тем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о настороженности Москвы этими учениями. Он отметил, что Россия будет анализировать и отслеживать ситуацию.
Ранее Ереван заявил о своем отказе от участия в проходящих в эти дни учениях ОДКБ в Беларуси, как, впрочем, и в других учениях Организации, проходящих с начала года в различных государствах - членах ОДКБ. -
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|В Армении пройдут совместные армяно- американские учения " EAGLE PARTNER 2023"
|Секретарь СБ Армении рассказал послу Литвы о последнем обострении ситуации на армяно- азербайджанской границе
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|Глава комиссии НС рассказал членам делегации Венского международного института мира о ситуации в регионе
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|Сейран Оганян: Сегодня нужна широкая консолидация оппозиции, которой нет
|В уголовно-исправительной системе Армении выявлены серьезные нарушения, возбуждено уголовное дело
|В Армении смертная казнь будет отменена при любых обстоятельствах
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|Баку пока не ответил на новые предложения Еревана относительно мирного договора между Арменией и Азербайджаном - вице-премьер
|МО Армении дважды в течение дня выступило с опровержением вражеской дезинформации
|Самострои на территории Детского парка имени Кирова в Ереване были приватизированы с нарушением закона
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