Среда, 6 Сентября 2023 17:36

АрмИнфо. В совместных армяно-американских учениях в Армении примут участие 85 американских и 175 армянских военнослужащих. Об этом сообщает Aljazeera со ссылкой на представителя вооруженных сил США.

Согласно источнику, американские военнослужащие, в основном, будут представлены представителями Национальной гвардии Канзаса, которая уже 20 лет сотрудничает с Арменией. При этом, на вооружении Национальной гвардии на учениях будет лишь стрелковое оружие, тяжелое вооружение использоваться не будет.

Напомним, что сегодня Министерство обороны Армении заявило, что целью учений Eagle Partner 2023, которые пройдут с 11 по 20 сентября, является подготовка сил к участию в международных миротворческих миссиях.

Между тем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о настороженности Москвы этими учениями. Он отметил, что Россия будет анализировать и отслеживать ситуацию.

Ранее Ереван заявил о своем отказе от участия в проходящих в эти дни учениях ОДКБ в Беларуси, как, впрочем, и в других учениях Организации, проходящих с начала года в различных государствах - членах ОДКБ. -