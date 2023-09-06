Среда, 6 Сентября 2023 14:04

АрмИнфо. Кремль отреагировал на сообщение о Министерства обороны РА о проведении армяно-американских военных учений.

Как передают российские СМИ, в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планы властей Армении о проведении этих учений вызывает у Москвы озабоченность, особенно в нынешней ситуации. "Россия будет анализировать данную информацию и отслеживать ситуацию", - заявил Песков.

Напомним, что ранее сегодня в пресс-службе Минобороны Армении сообщили, что в сентябре пройдут армяно-американские военные учения, их цель - повышение оперативной совместимости в рамках миротворческих миссий.