Среда, 6 Сентября 2023 13:57

АрмИнфо.Аккредитованных в Республике Армения военным атташе зарубежных государств представлена оперативная ситуация на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РА.

Согласно источнику, 6 сентября в здании Министерства обороны был проведен брифинг с участием аккредитованных в Республике Армения военных атташе и их представителей. В ходе брифинга начальник управления оборонной политики и международного сотрудничества МО Левон Айвазян представил военным атташе оперативную ситуацию, сложившуюся в последние дни на армяно- азербайджанской границе, ответил на интересующие вопросы.

Было отмечено, что Вооруженные силы Армении предпринимают все необходимые шаги в рамках своих обязанностей, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации.