Среда, 6 Сентября 2023 12:30

АрмИнфо.Президент Сердар Бердымухамедов принял президента японского Университета Цукубы Нагата Кёсукэ во вторник. Главной темой на встрече стали возможности расширения туркмено-японских контактов в сферах науки и образования. Как отмечалось, в этой области уже накоплен хороший опыт взаимодействия, но его потенциал далеко не исчерпан.

Глава Туркменистана подчеркнул, что качественное развитие национальной системы образования, ее материально-техническая модернизация являются приоритетом государственной политики. Свидетельством тому и недавние открытия в день начала учебного года множества новых учебных заведений по стране, а также закладка будущих.

Сердар Бердымухамедов отметил, что в Туркменистане стремятся использовать лучший мировой опыт в развитии системы образования, и в этом контексте показателен пример партнерства с Японией. В рамках этого системного сотрудничества туркменские студенты учатся в японских вузах, японский язык преподают в ряде средних и высших учебных заведений Туркменистана, налажены связи между представителями науки и образования двух стран.

В этом контексте глава государства выделил плодотворное сотрудничество между Университетом Цукуба и отечественными вузами - Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади и Инженерно-технологическим университетом имени Огуз Хана.

Существующие договоренности на высшем уровне предоставляют возможность для расширения контактов в сфере подготовки кадров, в том числе привлечения японских экспертов к преподаванию в туркменских вузах, организации стажировок и обмена опытом между специалистами различных профилей, говорилось на встрече, кадры которой показали по туркменскому телевидению.