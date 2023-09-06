Среда, 6 Сентября 2023 11:25

АрмИнфо.Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян примет участие в ежегодном - третьем Саммите первых леди и джентльменов в Киеве. Об этом сообщается на сайте Саммита. Саммит первых леди и джентльменов - международное объединение супругов первых лиц мира, основанное супругой Президента Украины Еленой Зеленской в 2021 году для обмена опытом и реализации совместных проектов ради благосостояния людей в мире.

Темой третьего Саммита станет ментальное здоровье. Тема мероприятия: <Ментальное здоровье: хрупкость и устойчивость будущего>. Ведущими Саммита будут британский актер, режиссер, писатель Стивен Фрай и украинская журналистка Анна Гомонай.

Супруга премьер-министра РА входит в число спикеров саммита. Среди спикеров также супруга премьер-министра Великобритании, первая леди Албании, супруга президента Австрии, первая леди Кипра, первая леди Чехии, президент Европейская комиссия Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского парламента Роберта Меццола. Со вступительной речью к участникам мероприятия обратится Президент Украины Владимир Зеленский. Отметим, что накануне армянская служба Радио Свобода сообщала, что <Армения впервые после российского вторжения в Украину направила в эту страну гуманитарную помощь>. Объемы гуманитарной помощи, а также то, какая именно структура направила ее в Украину, пока неизвестны. Ожидается, что Анна Акопян сегодня в Киеве передаст эту помощь.