Среда, 6 Сентября 2023 10:56

АрмИнфо.В Армении пройдут совместные армяно- американские учения "EAGLE PARTNER 2023". Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства РА.

Согласно источнику, учения пройдут с 11 по 20 сентября в рамках подготовки Армении к участию в международных миротворческих миссиях. Они состоятся на базе учебного центра "Зар" миротворческой бригады и N-ского учебного центра Министерства обороны РА.

Учения предполагают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач. Цель маневров - повышение уровня слаженности подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности армянского подразделения к плановым оценкам "Концепции оперативного потенциала" программы НАТО "Партнерство во имя мира".

В рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения, готовящиеся к международным миротворческим операциям, регулярно участвуют в аналогичных совместных военных учениях тренировках в странах-партнерах.

Отметим, что ранее Ереван неоднократно официально отказывался проводить учения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, в системе безопасности которой республика находится в настоящее время. В частности, 10 января текущего года Ереван отказался проводить на своей территории учения "Нерушимое братство 2023". Аналогичный отказ последовал и в июне текущего года, когда планировалось провести учения стран ОДКБ по ликвидации аварии на ядерном объекте. Все эти действия характеризуют сложные отношения республики с ОДКБ, которую в Ереване прямым текстом обвиняют в невыполнении взятых на себя обязательств, в том числе, по защите территориальной целостности государства.