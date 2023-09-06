Среда, 6 Сентября 2023 10:31

АрмИнфо. 5 сентября секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Литовской Республики в Республике Армения Андрюса Пулокаса.

Как передает офис СБ, Армен Григорян поздравил новоназначенного посла со вступлением в должность, подчеркнув важность активизации двустороннего сотрудничества. В свою очередь литовский дипломат посол заверил, что приложит все усилия для поддержания и развития крепких отношений дружбы и сотрудничества между Арменией и Литвой.

Секретарь СБ РА представил своему послу последнее обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе и коснулся ежедневно ухудшающегося гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе.