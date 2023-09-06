Среда, 6 Сентября 2023 10:30

АрмИнфо. Азербайджан своими шагами пытается дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе, что должно быть осуждено международным сообществом. Об этом накануне в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок заявил глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян.

Согласно сообщению пресс-службы МИД РА, в ходе разговора Арарат Мирзоян привлек внимание главы МИД ФРГ на действия вооруженных сил Азербайджана 1 сентября, подчеркнув, что данная провокация является очередным проявлением продолжающегося агрессивного поведения Баку.

Армянский министр добавил, что Азербайджан своими шагами пытается дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе, что должно быть осуждено международным сообществом.

Параллельно с этим стороны обсудили последствия ежедневно углубляющегося гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, особенно для уязвимых групп. Собеседники подчеркнули важность безотлагательного преодоления кризиса. Арарат Мирзоян подтвердил позицию РА о необходимости снятия блокады Лачинского коридора в

Соответствии с решениями Международного Суда и подчеркнул важность четких шагов со стороны международных игроков, в том числе, Европейского Союза в данном направлении Высоко оценив позиции партнеров, и их заявления, армянский министр подчеркнул, что, к сожалению, их недостаточно для того, чтобы зарегистрировать позитивные изменения - снять блокаду Нагорного Карабаха и вернуть Азербайджан в конструктивное поле.

Напомним, что 1 сентября т.г. ВС Азербайджана атаковали передовые позиции ВС Армении с применением БПЛА, минометов и стрелкового оружия. В результате провокации трое армянских солдат погибли, еще двое получили ранения.