Среда, 6 Сентября 2023 10:29

АрмИнфо.США глубоко обеспокоены ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

По его словам, ухудшение ситуации происходит в результате продолжающейся блокады поставок продуктов питания, медикаментов и других товаров первой необходимости. "США постоянно работали со сторонами в течение последних нескольких недель, чтобы позволить гуманитарной помощи достичь населения Нагорного Карабаха. Мы повторяем наш призыв немедленно открыть Лачинский коридор для гуманитарных, коммерческих и пассажирских перевозок", - заявил представитель Госдепа.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Нагорный Карабах находится в блокаде из- за перекрытия Азербайджаном межгосударственной трассы Степанакерт- Горис-Бердзорский (Лачинский) коридор - единственного дороги, связывающей Арцах с Арменией, в результате чего нарушены права 120 тыс. населения страны, в том числе, 30 тыс. детей. Несмотря та что, Международный суд ООН 22 февраля удовлетворил требование Армении и обязал Азербайджан не препятствовать свободному передвижению грузов, людей и транспорта через Лачинский коридор в обоих направлениях, Баку до сих пор не выполнил это юридически обязывающее решение. Помимо этого, 23 апреля т.г. Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре в зоне ответственности российского миротворческого контингента. А после инцидента 15 июня азербайджанская сторона полностью заблокировала Лачинский коридор, в результате чего в Нагорный Карабах не доставляется даже гуманитарная помощь, включая продовольствие и медикаменты. 26 июля Армения направила гуманитарный конвой в Нагорный Карабах, который так и не был пропущен Азербайджаном. Более того, вторые сутки простаивает на границе и гуманитарный груз, собранный различными провинциями Франции.