Среда, 6 Сентября 2023 10:29

АрмИнфо. Вражеская сторона распространила очередную дезинформацию. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Армении.

"Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения Вооруженных сил Республики Армения 5 сентября в период с 21:35 до 22:00 якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в юго-западной части границы, является очередной дезинформацией", - говорится в сообщении оборонного ведомства РА