Вторник, 5 Сентября 2023 20:03

АрмИнфо. Открытие Агдамской и Лачинской дорог обсудили на сегодняшней встрече в Баку Ильхам Алиев и Игорь Ховаев.

Как сообщают азербайджанские СМИ, между президентом Азербайджана и российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ, спецпредставителем министра иностранных дел России по вопросам содействия нормализации армяно-азербайджанских состоялся разговор по поводу продолжения усилий в разрешении гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе.

Алиев пожаловался Ховаеву на то, что <армяне Карабаха> отклонили приглашение властей Азербайджана провести встречу в Баку или других городах Азербайджана для обсуждения вопросов реинтеграции. Ховаев, в свою очередь, заявил, что Россия продолжит усилия, направленные на нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и обеспечение устойчивого мира в регионе