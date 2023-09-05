Вторник, 5 Сентября 2023 18:12

АрмИнфо. Виктор Биягов отозван с должности постоянного представителя Армении в ОДКБ.

Соответствующий указ подписал президент РА Ваагн Хачатурян.

Согласно другому указу, Виктор Биягов назначен послом Армении в Нидерландах (резиденция - Гаага).

Теперь уже бывший посол Армении в Нидерландах Тигран Балаян возглавит дипломатическую миссию Армении в Бельгии (резиденция - Брюссель). Он также станет по совместительству главой представительства РА в Европейском Союзе.

На должность постоянного представителя Армении в ОДКБ уже назначен другой дипломат. Указ об этом выйдет в ближайшее время.