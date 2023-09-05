Вторник, 5 Сентября 2023 17:44

АрмИнфо.Словесная риторика, которая уже похожа на хамство, не красит политических деятелей Армении. Об этом 5 сентября на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая отреагировала на публичные обвинение председателя Национального Собрания РА Алена Симоняна о позиции России в регионе о российских миротворцах.

По словам официального представителя МИД РФ, если армянские политики хотят разговаривать на экспертном уровне, на хорошем политическом уровне, то для этого имеются другие возможности. <У нас прекрасные каналы связи с Ереваном по всем направлениям - от государственных до общественных. Но, по всей видимости, в Армении роли у всех расписаны, в том числе и том, кто что заявляет и как это говорит. Однако в любом случае это не красит людей, которые представляют армянское общество, используя при этом подобные выражения, которые мы в последнее время слышим и видим немало>, - сказала Захарова.

Напомним, что в интервью Общественном телевидению Армении Симонян заявил, что Россия пытается свою бездеятельность, а в чем то и неспособность в вопросе Нагорного Карабаха переложить на армянскую сторону. В частности, спикер НС заявлял, что территориальную целостность Азербайджана признала как раз сторона, которая должна была выступить гарантом реализации достигнутых договоренностей. <Допустим, армянская сторона сделала какое-то заявление, но есть заявление от 9 ноября 2020 года, под которым есть подписи трех стран, в котором говорится, что Лачинский коридор является территорией шириной в 5 км, которая находится под юрисдикцией российских миротворцев. Возникает вопрос: где эта территория и где российские миротворцы?", - задал вопрос Симонян. Он заметил, что Армения ни при каких властях в течение 30 лет не имела территориальных претензий к Азербайджану, не признавая Арцах в качестве независимого государства. "Россия пытается этим сказать, что больше не является гарантом, как предусмотрено заявлением от 9 ноября? Если да - то об этом надо сказать прямо", - заявил Симонян.

В ответ на это утверждение спикера Захарова сегодня намекнула на известное заявление премьер-министра РА Никола Пашиняна о том, что <Карабах - это Армения и точка>. <А заявление о признании Нагорного Карабаха частью территории Армении он как-то назвал?>, - вопросила официальный представитель МИД России.