Вторник, 5 Сентября 2023 17:41

АрмИнфо.4 сентября начался визит во Францию официальной делегации Туркменистана, которую возглавляет заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов.

В понедельник глава туркменского внешнеполитического ведомства провел переговоры с Бертраном Бухсвалтером - дипломатическим советником президента Французской Республики по Континентальной Европе, Турции и Балканам. В начале встречи Рашид Мередов передал слова приветствия от президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова своему коллеге Эмманюэлю Макрону.

Активизация туркмено-французского партнёрства по широкому спектру направлений в двустороннем формате, а также в рамках международных структур стала основной темой переговоров. Стороны обменялись мнениями по расширению взаимодействия в политико-дипломатической сфере, экономическом сотрудничестве, в области науки, образования и культуры.

В качестве важного направления политических отношений выделено развитие межпарламентского сотрудничества, сообщается на сайте МИД Туркменистана.