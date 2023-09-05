Вторник, 5 Сентября 2023 16:08

АрмИнфо.В рамках инициативы «Сила одного драма» в августе армянскому благотворительному фонду «SOS-Детские деревни» было перечислено 3 500 572 драма. Это означает, что в течение августа через приложение Idram&IDBank, сайты IDBanking.am и Idram.am, а также терминалы двух компаний было совершено 3 500 572 платежей.

Idram и IDBank также объявили имя бенефициара следующего месяца. Вся сумма «одних драмов», накопленная за сентябрь, будет направлена ​​на образовательную программу «Айк - Миру». Цель программы – дать возможность молодежи Арцаха сначала получить соответствующее образование, а затем, проживая в Арцахе, работать онлайн в международных организациях.

«В условиях блокады Арцаха реализация подобных программ очень важна. Мы стараемся не только обеспечить занятость детей и подростков посредством качественных образовательных программ, но и оторвать их от реальности и предоставить им перспективу развития. Сегодня возможно хотя бы продолжить онлайн-образование и расширение возможностей молодежи, что мы и делаем благодаря нашим партнерам. С этой точки зрения мы придаем большое значение присоединению к нам инициативы «Сила одного драма», поскольку таким образом наши соотечественники, использующие Idram, также вносят свой вклад в эту важную миссию, просто осуществляя платежи с помощью системы Idram. Каждый ваш платеж добавит еще один драм к продолжению образования и расширению возможностей арцахской молодежи. Мы чрезвычайно благодарны Idram-у и IDBank-у за то, что они придают значение программе "Айк-Миру", - говорит руководитель программы Марина Малхасян.

По словам Татевик Вардеванян, руководителя отдела по коммуникациям IDBank-а, присоединение к программе не случайно. "Начался новый учебный год, и, к сожалению, у наших соотечественников из Арцаха проблемы не только с едой, но и с образованием. В Международный день благотворительности мы рады сообщить, что сумма «одних драмов» за сентябрь будет перечислена программе «Айк Миру», которая откроет новые горизонты для молодежи Арцаха, несмотря на все трудности. А инициатива «Сила одного драма» уже поддержала более 25 фондов и программ, выделив более 138 млн драмов», - сказала Татевик Вардеванян.

Вы тоже можете стать послом доброй воли, просто совершая все свои платежи через приложение Idram&IDBank, IDBanking.am и сайт Idram.am, не тратя ни драма. Ведь все начинается с одного драма...