Вторник, 5 Сентября 2023 15:56

АрмИнфо. Россия ценит конструктивные отношения с Арменией и покидать регион не собирается. Об этом 5 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения премьер-министр РА Никола Пашиняна, который в интервью итальянской газете La Repubblica заявил об ослаблении связей с Россией и что она якобы сама уходит из Нагорного Карабаха.

"Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, поэтому никуда она уходить не может. Из Армении Россия уходить не может", - сказал Песков.

Пресс-секретарь российского президента призвал не забывать, что "в России живет больше армян, чем в самой Армении", большинство из которых являются патриотически настроенными гражданами РФ.

Песков подчеркнул также, что Россия продолжает выполнять роль гаранта безопасности в Карабахе и сворачивать свою миссию не собирается.

"Россия продолжает играть последовательную, очень важную роль в стабилизации обстановки и деконфликтингу в этом регионе. Ниоткуда Россия не уходит и не собирается уходить", - сказал он.