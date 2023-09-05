Вторник, 5 Сентября 2023 14:39

АрмИнфо.В Ереване находится делегация Венского международного института мира, которая намерена ознакомиться с ситуацией в Армении и в Арцахе. Об этом сообщает пресс-служба Национального Собрания РА.

Согласно источнику, членов делегации накануне принял председатель комиссии НС по внешним связям Саркис Ханданян. Он указал на важность проведения Венским институтом работы в направлении укрепления мира и безопасности во всем мире.

По просьбе членов делегации Саркис Ханданян рассказал о ситуации с безопасностью в регионе. Он, в частности, коснулся незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Председатель комиссии представил подробную информацию о похищении трех карабахских студентов с незаконного блокпоста, расположенного в Лачинском коридоре, рассказал о военнослужащих, погибших в результате очередной азербайджанской провокации 1 сентября.

В ходе встречи были затронуты вопросы защиты прав человека и демократии в Армении, сотрудничества с Ираном и Грузией.