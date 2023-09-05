Вторник, 5 Сентября 2023 14:38

АрмИнфо.Вражеские силы обстреляли армянские позиции в районе села Кут. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РА.

"5 сентября в период с 00:05 до 00:20 подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Кут Гегаркуникской области Армении",

- говорится в сообщении оборонного ведомства республики.