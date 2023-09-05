Вторник, 5 Сентября 2023 14:38

АрмИнфо. Бывший советник государственного министра Арцаха Артак Бегларян не претендует на должность президента Республики. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Оказывается, вчера один из Telegram-каналов опубликовал абсолютно ложную информацию о том, что мою кандидатуру на пост президента

Республики Арцах лоббируют различные внутренние и внешние силы. Могу однозначно заявить, что я никогда и ни с кем не обсуждал подобную тему, даже такая мысль не приходила мне в голову, потому что у меня нет и не было такого желания. А те, кто связывает меня с какой-либо внешней силой, должны подумать о своих "клиентах". Я не из тех, кто обращается к внешним силам для решения внутренних проблем", - отметил Бегларян.

Он добавил, что я не считает себя подходящим человеком на должность президента, учитывая различные обстоятельства. "Я готов лично служить

своей Родине всеми своими способностями, но каждый должен нести службу в соответствующей должности. Кто бы ни был избран президентом Республики в порядке, предусмотренном Конституцией, я готов максимально поддержать его, чтобы он, особенно в этот сложнейший период, смог повести Арцах по пути достойного преодоления огромных проблем, с которыми мы сталкиваемся. О чем думаю я, и о чем думают другие", - с долей сарказма констатировал бывший советник госминистра.

Напомним, что 1 сентября Араик Арутюнян представил в Национальное Собрание Арцаха заявление о сложении с себя полномочий президента. Теперь, согласно действующему законодательству, парламент Нагорного Карабаха обсудит кандидатуры претендентов на должность главы республики 8 сентября. Накануне в интервью армянской службе радиостанции <Свобода> бывший секретарь Совета безопасности Арцаха Самвел Бабаян заявил, что не думает, что подавший в отставку Араик Арутюнян был под давлением. По его мнению, отставка не стала неожиданностью. При этом Бабаян заявил, что его партия, у которой вторая по численности фракция в парламенте, примет участие в заседании, однако воздержится от голосования. Он также обвинил трех экс-президентов Арцаха Араика Арутюняна, Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна в сговоре