Вторник, 5 Сентября 2023 14:37

АрмИнфо. Программа преподавания региональных языков в школах Армении продолжится в этом учебном году на волонтерских началах. Об этом сообщает пресс- служба Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) РА.

Согласно источнику, в рамках программы обучения региональным языкам в государственных школах приказом министра образования, науки, культуры и спорта РА утверждены предметные программы по преподаванию грузинского языка в 8-ом и 11-ом классах.

Ранее приказами министра были также утверждены предметные программы по изучению фарси, грузинского, турецкого и азербайджанского языков. Для продолжения процесса в этом учебном году необходимо было утвердить только программы по изучению грузинского языка для 8-го и 11-го классов. В целях разработки предметных программ по региональным языкам Министерство сотрудничало со специалистами Ереванского государственного университета. Разработанные программы гарантированы для использования в школах.

В МОНКС отметили, что преподавание региональных языков в приграничных школах Армении осуществляется с 2022-2023 учебного года

в качестве третьего иностранного языка.

Напомним, что в результате профессиональных обсуждений было принято решение организовать преподавание азербайджанского и турецкого языков исключительно для учащихся 10-12 классов. В 2022-2023 учебном году региональная программа обучения языкам была реализована в 33 государственных образовательных учреждениях РА, из них 13 - на фарси, 3 - на грузинском, 13 - на турецком и 4 - на азербайджанском языках. В некоторых из вышеперечисленных учреждений преподавание региональных языков осуществляется в групповом формате, в некоторых - в качестве третьего иностранного языка, но есть учреждения, в которых обучение осуществляется как в качестве третьего иностранного языка, так и в групповом формате. При групповом обучении и обучении третьему иностранному языку специалист, поступающий в учреждение, должен соответствовать требованиям статьи 26 Закона об общем образовании.

При наличии соответствующего специалиста образовательные учреждения вправе организовать преподавание региональных языков по программам, утверждаемым приказами министра, о начале которых необходимо письменно уведомить МОНКС.