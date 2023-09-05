Вторник, 5 Сентября 2023 14:34

АрмИнфо.17 человек пытались получить водительские права путем взятки. Прокурор направил дело в суд, сообщает пресс-служба главы Генпрокуратуры.

Согласно источнику, по данным уголовного производства, рассмотренного Антикоррупционным комитетом, в марте-мае 2023 года 17 граждан Республики Армения без сдачи теоретических и практических экзаменов с целью получения водительских прав и добавления новых категорий к водительскому удостоверению, передали гражданину Г.Г. от 70 тысяч до 300 тысяч драмов. Г.Г., не имея намерения давать взятку какому-либо должностному лицу, под предлогом посредничества получил взятки в общей сложности 5 млн 931 тыс драмов.

14 и 16 июня 2023 года прокурором было возбуждено публичное уголовное преследование в отношении указанных 17 лиц по признакам статьи 44-436 части 2 пункта 3 УК (покушение на дачу взятки за иное противоправное действие или бездействие или потворство или покровительство должностного лица в пользу самого себя или указанного им лица).

Уголовное преследование в отношении Г.Г. возбуждено 24 июня 2023 года по части 2 статьи 440 УК (получение права на имущество, в том числе денежных средств, ценных бумаг, иных платежных средств, услуги или получение иной выгоды, под предлогом дачи взятки) (25 эпизодов), по ст. 46-44-436 части 2, пункт 3 (попытка склонения к даче взятки) (24 эпизода раздела) и ст. 46-44-436 части 2, пунктами 2 и 3 (попытка склонения к даче взятки) крупные взятки) (1 эпизод). Прокурор утвердил обвинительное заключение 4 июля 2023 года и передал его в суд вместе с уголовным производством.