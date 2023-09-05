Вторник, 5 Сентября 2023 14:29

АрмИнфо. В дипломатическом корпусе Армении произведен ряд перестановок.

В частности, как сообщает пресс-служба президента РА, в соответствии с указом Ваагна Хачатуряна, Мисак Баласанян назначен послом Армении в Ираке (резиденция - Багдад). Кроме того, Анна Агаджанян отозвана с

должности посла Армении в Бельгии и назначена руководителем дипломатического представительства РА в Швеции (резиденция - Стокгольм). Александр Арзуманян отозван с должности посла РА в Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Исландии, и назначен послом РА в Польше (резиденция - Варшава). В свою очередь, Самвел Мкртчян отозван с должности посла Армении в Польше.

Перестановки произведены в соответствии с ходатайствами премьер-министра РА Никола Пашиняна.