Вторник, 5 Сентября 2023 14:29

АрмИнфо. В рамках политической ассамблеи Европейской народной партии по инициативе основателя партии <Наследие> Раффи Ованнисяна состоялось специальное обсуждение вопроса Арцаха, в ходе которых руководитель фракции <Честь имею> Национального Собрания РА Айк Мамиджанян представил послание находящегося под арестом вице- председателя Республиканской партии РА Армена Ашотяна.

"Мое заключение - ничто по сравнению с гуманитарной катастрофой, развернувшейся в Арцахе, где 120 тысяч человек, включая детей и стариков, находятся на грани голодной смерти в результате геноцидной политики Азербайджана и вопиющего нарушения международного права. Если быть кратким и по делу, то речь идет о геноциде", - говорится в послании Ашотяна.

Он заметил, что в Арцахе, который является воротами в христианский мир, в XXI веке Азербайджан на глазах всего мирового сообщества осуществляет геноцид, и единственный способ предотвратить планы азербайджанского диктатора - это применить санкции на личном и государственном уровне. "Я считаю, что политика в первую очередь основана на ценностях. Давайте покажем гражданам Арцаха, что они не одиноки в своей священной борьбе за самоопределение, - говорится в послании зампреда РПА.

В этой связи Мамиджанян заметил, что Армен Ашотян даже из колонии <Нубарашен> своими международными связями продолжает служить Арцаху и

Армении. <Я также представил Ассамблее информацию об азербайджанской агрессии последних дней и поставках боеприпасов в Азербайджан>, - подчеркнул глава фракции <Честь имею>.