Вторник, 5 Сентября 2023 14:27

АрмИнфо.Граждане ИРИ в Армении попали в ловушку мошенников, которые обещали им за деньги помочь с получением шенген визы.

В частности, как сообщает пресс-служба Следственного комитета, двое граждан ИРИ, намеревающиеся осуществить процесс получения разрешения на въезд в страны Шенгенской зоны на территории Республики Армения, узнав от своего знакомого, что 56-летняя жительница Еревана может организовать данный процесс в Армении, прибыли в Ереван в июне-августе 2019 года. Жительница Еревана пообещала им организовать получение шенген визы за $3500 на человека. С целью организации указанного процесса вышеупомянутые граждане Ирана пригласили в Армению ряд соотечественников. 56-летняя женщина взяла у вышеупомянутых двух граждан Республики Иран особо крупную сумму в размере 49 980 000 драмов, что в общей сложности составляет $105 000, которые она обманным путем присвоила.

Помимо этого, 56-летняя жительница Еревана по предварительному сговору с 47-летней знакомой обманным путем похитили у ряда граждан различные суммы денег. В частности, узнав о намерении граждан приобрести квартиру, 56-летняя женщина представилась сотрудницей СПИСА, которая может организовать покупку квартиры по цене ниже рыночной через аукцион.

Следствие также установило, что вышеупомянутые двое граждан Ирана с той же целью встретились с 55-летним жителем Еревана по совету другого своего знакомого. 55-летний мужчина, представившись сотрудником посольства Сербии в РА, с помощью того же механизма взял у граждан ИРИ и и присвоил сумму, эквивалентную 21 000 евро и $9 000, в общей сложности 15 311 000 драмов. Тем же способом 55-летний мужчина взял у своего знакомого 12 000 евро, что эквивалентно 7 140 000 драмов, под предлогом организации въезда семьи его дочери во Французскую Республику.

Двум женщинам предъявлены обвинения по соответствующим статьям УК РА, они арестованы. В отношении 55-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Предварительное следствие в отношении троих обвиняемых завершено, материалы уголовного производства вместе с обвинительным заключением направлены надзирающему прокурору для утверждения и направления в суд