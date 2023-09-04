Понедельник, 4 Сентября 2023 20:07

АрмИнфо. Ереван не ставит вопроса о вступлении в НАТО, но готов развивать с Альянсом сотрудничество. Об этом 4 сентября журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РА Ваан Костанян, комментируя заявление главы Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтера Фелингера, призвавшего Армению вступить в Альянс.

Поясняя эту инициативу, заместитель главы МИД РА отметил, что речь идет о человеке, всего лишь возглавляющим общественную организацию, в названии которой упоминается НАТО. Что касается сотрудничества между Арменией и НАТО, то оно выстраивается уже не первый год. "Мы развиваем взаимодействие с НАТО в различных форматах и готовы продолжать это взаимодействие", - сказал Ваан Костанян.

Отвечая на вопрос о проблемах в армяно- российских отношениях, армянский высокопоставленный дипломат заметил, что представители внешнеполитического ведомства республики ведут со своими российскими партнерами честные и открытые обсуждения по проблемам безопасности.

"Армянская сторона выражает все те озабоченности, которые связаны с отсутствием должных шагов со стороны России. Обсуждения ведутся по всем вопросам, в том числе, и по вопросу невыполнения Москвой своих обязательств", - отметил дипломат.

Он напомнил, что когда в сентябре прошлого года Азербайджан предпринял агрессию против суверенной территории Армении, Ереван ожидал более адекватной реакции со стороны РФ и ОДКБ