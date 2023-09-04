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 Понедельник, 4 Сентября 2023 20:04
Александр Аванесов

Единственный шанс Армении избежать транспортной блокады - полноправное участие в МТК  Север-Юг - исследование фонда <Луйс>

Единственный шанс Армении избежать транспортной блокады - полноправное участие в МТК  Север-Юг - исследование фонда <Луйс>

АрмИнфо. Единственный шанс Армении избежать транспортной блокады - полноправное участие в Международном транспортном коридоре <Север-Юг>. Подобной точки зрения придерживаются эксперты фонда <Луйс>.

Согласно их исследованиям, в силу объективных и субъективных обстоятельств Армения оказалась исключенной практически из всех международных транспортных коридоров (МТК), сформированных на Южном Кавказе. <По понятным причинам сформированные и планируемые транспортные коридоры Восток-Запад обходят нашу страну, и единственной надеждой не быть отрезанными от региональных интеграционных процессов является участие в транспортном коридоре Север-Юг. Именно это осознание привело к таким проектам, как строительство автодороги Север-Юг, видению железной дороги Иран-Армения, выдвинутому предыдущими властями Армении. После смены власти в Армении в 2018 году не было предпринято никаких существенных шагов по преодолению транспортной блокады Армении, а также полной или частичной потери контроля над рядом жизненно важных магистралей в результате 44-дневной войны и последующих событий, что  еще больше усложнило ситуацию>, - отмечается в исследовании.

Его авторы подчеркивают, что сегодня власти РА пытаются представить заявление лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020

года как наиболее реальный план преодоления транспортной изоляции Армении, говорят даже о так называемом <Армянском перекрестке>. <Фонд

<Луйс> неоднократно ссылался на военно-политический контекст, скрытый за идеей разблокирования коммуникаций с Азербайджаном, и вытекающие из этого угрозы для Армении. Даже сегодня мы считаем перспективу восстановления транспортных коммуникаций через территорию Азербайджана нереальной и считаем, что даже если она будет реализована в результате непропорциональных уступок со стороны Армении, это будет связано с рядом рисков.  Поэтому даже сегодня единственным разумным решением для Армении по преодолению транспортной изоляции в регионе остается активное участие в международном транспортном коридоре <Север-Юг>, перенаправив на территорию республики хотя бы автомобильную составляющую западной ветки этого международного мегапроекта. Однако для достижения этой цели необходимо ускорить процесс приведения транспортной инфраструктуры РА в соответствие с требованиями МТМ. В первую очередь, речь идет о строительстве автодороги Север-Юг. Пока сохраняются преимущества членства Армении в ЕАЭС и развития отношений с  Европейсим Союзом, более реалистично найти иностранных инвесторов для реализации этих проектов>, - отмечается в исследовании.

С другой стороны, не стоит с большим энтузиазмом и искусственным оптимизмом ждать туманного процесса так называемой <разблокировки дорог>, а преподносить его как альтернативу долгосрочным планам по обновлению собственной инфраструктуры и обеспечению нормального транспортного сообщения с Ираном и Грузией. Даже если эти альтернативные пути будут открыты, они будут зависеть от военно­политических интересов и расчетов Турции и Азербайджана, с перспективой закрытия в любой момент и оказания дополнительного давления на Армению. Если представить на минутку, что часть грузоперевозок Север-Юг будет перенесена с направлений Ирана и Грузии на территорию Азербайджана и Турции через территорию Армении, то можно представить, каким прекрасным политическим инструментом он станет, оказавшись  в руках последних, особенно при отсутствии нормальной альтернативы. Проект строительства автодороги Север- Юг невозможно реализовать в короткие сроки только за счет средств государственного бюджета РА, поэтому для его реализации необходимо привлечь соответствующие иностранные инвестиции. Однако это не означает, что участие государства должно быть небольшим, наоборот, государство должно проявить инициативу и внести большой вклад в реализацию проекта. Китай может стать одним из важных источников финансирования проекта Север-Юг в Армении. По прогнозам Международного Валютного Фонда, Китай намерен в ближайшие годы инвестировать 35 миллиардов долларов в страны Южного Кавказа и Центральной Азии. Китайские компании уже имеют опыт участия в строительстве некоторых частей проекта, но необходимо увеличить их участие. Для этого Армении следует попытаться активизировать свое участие в проекте <Пояс и путь>, инициированном Китаем. В настоящее время мы наблюдаем, как Грузия и Азербайджан активно используют эту программу, что привело к значительному увеличению китайских инвестиций в эти страны в последние годы. Лучшим способом исправить ситуацию может быть активное и высокое  участие Армении в очередном саммите в рамках проекта "Пояс и путь", запланированном на осень>, - подчеркивают эксперта фонда.

Они также обращают внимание на тот факт, что Функционирование зоны свободной торговли на пути Север-Юг позволит существенно снизить транспортные издержки торговли ЕАЭС-Индия. Возможное заключение соглашения о свободной торговле с Индией может стать дополнительным стимулом для двусторонней торговли. Это означает, что Индия может также стать серьезным инвестором в проект.

Следует отметить, что одним из преимуществ магистрали Север-Юг может

стать тот факт, что в настоящее время по железной дороге в Иране

перевозится лишь 2-3% грузов. Иными словами, до завершения

строительства участка Решт-Астара иранских железных дорог

железнодорожные грузовые перевозки составляют лишь небольшую часть грузоперевозок страны. Более половины грузового парка Ирана состоит из устаревших автомобилей возрастом 30 лет и старше. Это означает, что со строительством дороги Север-Юг Армения сможет не только предложить Ирану подходящую инфраструктуру, но и армянские грузовые компании смогут участвовать в перевозке иранских грузов. Это также может создать возможности для логистических организаций, работающих на территории ЕАЭС, инвестировать в Армению.

Более того, остается вопрос, оставят ли вне конкуренции даже после строительства железной дороги Решт-Астара железнодорожные грузовые перевозки автомобильные. <Учитывая особенности Ирана, где благодаря государственным субсидиям цена 1 литра бензина на внутреннем рынке составляет всего около 0,05 доллара, а автомобильные дороги находятся в хорошем состоянии, автомобильные грузоперевозки в любом случае будут продолжать расти, сохраняя свою конкурентоспособность. Учитывая вышеизложенное, а также принимая во внимание региональные и геополитические факторы, можно предположить, что при наличии нормальных автомобильных дорог на территории Республики Армения Иран будет заинтересован в осуществлении части грузоперевозок через территории Республики Армения. Армения также может рассчитывать на поддержку ЕАЭС в развитии своей инфраструктуры. Республика  - единственное государство-член ЕАЭС, не имеющее прямого железнодорожного сообщения с другими членами союза. Учитывая необходимость организации эффективного транспортного сообщения между государствами-членами ЕАЭС, восстановление прямого железнодорожного сообщения с Арменией можно рассматривать как один из приоритетов согласованной транспортной политики ЕАЭС. Однако очень важно будет, как будут развиваться отношения Армении со странами-членами ЕАЭС, в первую очередь, каков будет ход армяно-российского сотрудничества. В целом транспортная изоляция Армении в регионе является одним из главных вызовов для экономики и безопасности страны, против которого арсенал средств у Армении не очень богат. Во избежание окончательной изоляции необходимо ускоренными темпами провести работы по строительству дороги Север-Юг, сделав ее скорейшую реализацию одной из важнейших задач национальной повестки дня>, - говорится в исследования фонда <Луйс>. 

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