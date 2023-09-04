Понедельник, 4 Сентября 2023 19:24

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 5 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в Арагацотнской области:

11։00-17։00 село Артени;

в Араратской области:

10։00-11։00 село Сисаван;

10։00-13։00 частично села Ванашен, Севакаван, Урцадзор;

10:30-15:30 частично село Айгепат;

в Вайоц Дзоркой области:

11։00-13։00 частично села Гладзор, Вернашен;

в Котайкской области:

10:00-16:30 частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частично село Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

10։00-16:00 частично населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-17:00 село Сарнахбюр в Анийском регионе;

в Сюникской области:

09:20-11:00 жилые дома 6, 7 на улице Ширванзаде в городе Каджаран.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 6 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в Арагацотнской области:

11։00-17։00 села Лусакн, Агара, Ахдзк;

в Араратской области:

10։00-11։00 село Воскетап; частично село Айгаван;

10։00-13։00 частично села Ванашен, Севакаван, Урцадзор;

10։30-12։30 частично села Айгепат, Айгезард;

11։00-12։00 частично село Нор Кянк; села Покр Веди, Таперакан;

12։00-13։00 частично село Аралез;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично село Бардзруни;

11։00-13։00 частично село Вернашен;

в Котайкской области:

10:00-16:30 улицы Зовуни 2-7, 12-18, 34-40 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), квартал “Муш”, улицы Паруйра Севака, Арабкира, Н. Аветисяна, жилые дома 1, 2, 5, 9, 9/1 на улице Гарегина Нжде, улица В. Саргсяна, жилые дома 5, 7, 9 на улице В. Саргсяна, адресы на 1-ом тупике В. Саргсяна, жилые дома 8 12 на улице Седрака Джалаляна, улицы А. Арутюняна, Карена Дрмирчяна, Шираза, Хачанова, Ваана Теряна, садоводческая компания “Зовуни”, садоводческая компания “Арагил”, община Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), питьевая вода Еревана, частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-16։30 общины Каренис, Алапарс, насосная станция минеральных вод “Бжни”, христианская церковь “Евангельской” вероисповедания, ООО “Артсон Груп”, станции сотовых операторов “Юком”, ‘Виваселл-МТС”, “Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-13:00 2-ой микрорайон города Абовян;

11։00-15։00 гостиничный комплекс ''Мульти Рест Хаус” в городе Цахкадзор;

11:00-16:00 село Маяковский полностью;

в Гегаркуникской области:

10։00–12:00 населенный пункт Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

12:00-15:00 частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан; село Техут;

в Сюникской области:

09:20-12:00 частично село Андокаван.