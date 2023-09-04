Понедельник, 4 Сентября 2023 19:02

АрмИнфо.Сегодня нужна широкая консолидация оппозиции, которой нет. Подобное мнение в ходе брифинга журналистам выразил экс- министр обороны Армении, глава блока <Армения> Сейран Оганян, говоря об итогах состоявшегося накануне митинга в поддержку Арцаха в Ереване.

При этом он назвал необходимым создание Комитета национального движения для того, чтобы переломить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, о чем заявил в ходе митинга первый премьер-министр постсоветской Армении, лидер партии Национально- демократический союз Вазген Манукян.

<Этот митинг показал, что большая часть народа поддерживает Арцах. И этот момент нельзя упускать. Наоборот, он должен стать основой для проведения соответствующей программной работы с консолидацией широких кругов>, - сказал Оганян.

Вместе с тем он указал на важность поддержки со стороны Республики Армения. Однако, в последнее время, как отметил глава блока <Армения>, действующие власти <умыли руки>, а за исключением социальных проблем их ничего не интересует. По словам Оганяна, правительство отдалилось от своих программных обещаний, и от того, что должно быть последовательным в вопросе самоопределения Арцаха и быть гарантом его безопасности.