Понедельник, 4 Сентября 2023 18:51

АрмИнфо. По результатам проверки, проведенной Службой государственного контроля РА в уголовно- исправительной службе Министерства юстиции РА, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении Службы государственного контроля.

Согласно источнику, в ходе исследования установлено, что организация и координация работ по содержанию и эксплуатации зданий, сооружений в учреждениях уголовно-исправительной службы в части затрачиваемых

энергоресурсов осуществляется ненадлежащим и неэффективным образом, имеются случаи безжалостной растраты ресурсов, используемых при оказание услуг по приготовлению пищи для нужд содержащихся в УИУ, случаи незаконного обеспечения электроэнергией и питьевой водой других потребителей за счет услуги, в результате чего в 2019- 2022 годах произошло ресурсов в размере около 858 млн драм. По результатам исследования предложено пересмотреть лимиты расходов на коммунальные услуги, а также принять меры по предотвращению ненужного потребления и растраты электроэнергии, природного газа и воды в УИУ.

В исследовании также рассмотрены работы по улучшению системы вентиляции и кондиционирования воздуха в здании исправительного

учреждения <Армавир>, проведенные в 2022-2023 годах. Установлено, что указанные строительные работы в нарушение положений договора были практически полностью переданы подрядчиком другой компании, а последняя закупила и установила оборудование, технические условия которого не соответствовали требованиям технического задания. Технические характеристики указаны в контракте, а закупочные цены были в несколько раз ниже стоимости оборудования, предусмотренного проектом. В результате, не проведя перерасчетов в установленном порядке, они были приняты уголовно-исправительной службой и подрядчику была выплачена дополнительная сумма в размере около 322 миллионов драм. Кроме того, в рамках того же контракта также зафиксировано 79 млн драмов работ, утвержденных и оплаченных исполнительными актами, но фактически не выполненных. При изучении других строительных работ, проведенных в пенитенциарных учреждениях, зафиксированы различные нарушения на сумму около 15,5 млн драм: работы, завышенные исполнительными актами, запланированные в объеме сметы и выполненные в меньшем объеме, утвержденные и оплаченные исполнительными органами действия, но фактически не совершаемые.

Изучение процессов закупок выявило, что в ряде случаев они проводились с нарушением требований законодательства РА о закупках, в результате чего также были зафиксированы случаи неэффективного управления государственными средствами.

В ходе исследования также зафиксирован ряд других нарушений и случаев неэффективного управления государственными средствами в части содержания автотранспортных средств на балансе Пенитенциарной службы, обеспечения готовым питанием задержанных и осужденных, содержащихся в пенитенциарных учреждениях.

По результатам исследования факты, содержащие признаки явного преступления, были переданы в Генеральную прокуратуру Республики Армения для проведения правовой оценки и разрешения процесса. В результате в Следственном комитете РА и Антикоррупционном комитете РА были возбуждены три уголовных дела, по которым расследование в настоящее время продолжается.