Понедельник, 4 Сентября 2023 17:33

АрмИнфо. В Армении смертная казнь будет отменена при любых обстоятельствах. Парламентская комиссия по государственно-правовым вопросам выдала положительное заключение по представленному правительством РА на ратификацию 13-го протокола к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

По словам заместителя министра юстиции РА Карена Карапетяна, протокол был подписан 3 мая 2002 года в Вильнюсе. По положению на сегодняшний день протокол подписан всеми 46 государствам - членами Совета Европы, но вступили в силу для 44 стран, не ратифицировали документ две страны - Армения и Азербайджан. Данный факт является одним из обязательств, которые до сих пор не выполнены Ереваном. Вопрос подписания и ратификации Арменией протокола регулярно ставится в повестку ПАСЕ, должностные лица которой неоднократно поднимали данный вопрос. Задержка с ратификацией протокола непонятна для государств-членов СЕ и глав СЕ, особенно с учетом того, что смертная казнь в Армении де-юре отменена Конституцией РА. Ратификация Ереваном протокола будет оценена Советом Европы как важнейший позитивный шаг, серьезный прогресс в плане усиления защиты прав человека в стране, а также ранжирования Армении как государства-члена Совета Европы, уважающего свои обязательства.