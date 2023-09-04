Понедельник, 4 Сентября 2023 17:32

АрмИнфо. Глава Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер, обращаясь к премьер-министру РА Николу Пашиняну, призвал Армению вступить в Альянс (НАТО). Об этом он написал в своем микроблоге в Х.

Вместе с тем, глава Еврокомитета призвал президента США Джо Байдена защитить Армению