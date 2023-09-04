Понедельник, 4 Сентября 2023 17:08

АрмИнфо. Министерство обороны Армении дважды в течение сегодняшнего дня выступило с опровержением утверждений МО Азербайджана об обстреле своих позиций.

<Сообщение министерства обороны Азербайджана о том, что якобы 4 сентября в районе 07:20 подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части границы, не соответствует действительности>, говорилось в первом сообщении оборонного ведомства республики, за которым последовало второе, в котором отмечалось, что <распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения ВС РА 4 сентября в районе 09?50 якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в юго-западной части границы, является очередной дезинформацией>.