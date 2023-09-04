Понедельник, 4 Сентября 2023 17:01

АрмИнфо. Самовольные сооружения на территории ереванского Детского парка имени Кирова были приватизированы с нарушением закона, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Армении.

Так согласно информации, в ходе изучений выяснилось, что по решению мэра Еревана от 14 декабря 2004 года самовольные постройки площадью 23,4 и 20,0 квадратных метров (по Земельному кодексу причисленные к неотчуждаемым), сцена площадью 13,1 квадратных метров, подземная помповая станция площадью кв.м., подземные постройки площадью 11,2 квадратных метров и 2,2 квадратных метров, водный бассейн площадью 22 кв.м. и 49 кв. м., в нарушение требований законодательства, были признаны собственностью А.Т.

На основании вышеупомянутого решения мэра Еревана была произведена государственная регистрация прав в Комитете кадастра, в результате чего законным интересам государства (общественности) был нанесен существенный ущерб.

Учитывая, что в ходе проверки был установлен факт возможного совершения преступления должностными лицами мэрии Еревана, прокурор представил в Антикоррупционный комитет протокол о преступлении.

24 августа 2023 года в Антикоррупционном комитете было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 308 Уголовного кодекса, принятого 18 апреля 2003 года (злоупотребление должностными полномочиями).