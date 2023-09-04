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 Понедельник, 4 Сентября 2023 16:58
Наира Бадалян

Является ли вопрос т.н. "Зангезурского коридора" частью мирных переговоров между Ереваном и Баку: комментарий Пашиняна

Является ли вопрос т.н. "Зангезурского коридора" частью мирных переговоров между Ереваном и Баку: комментарий Пашиняна

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян пояснил итальянской газете La Repubblica, является ли вопрос т.н. <Зангезурского коридора> частью мирных переговоров между Ереваном и Баку.

В частности, как заметил корреспондент La Repubblica, когда речь идет о территориях Армении, которые сегодня контролирует Азербайджан, мы все больше видим требования Азербайджана относительно коридора, который они называют <Зангезурский коридор>.

<Прежде всего, начнем с того, что они не имеют права ожидать коридора, потому что если мы говорим о Трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, то слово там используется в одном случае, и речь идет о Лачинском коридоре, который является не дорогой:>, - заявил в ответ премьер РА.

На ремарку о том, что они (Баку-ред.) однако продолжают использовать слово <коридор>, Пашинян заявил, что это показывает агрессивность и неправомерность политики Азербайджана. И когда СМИ, вслед за Баку, повторяют слово <коридор>, они (Баку-ред.) достигают своей цели в том числе и через медиа, добавил премьер.  <Когда я говорю <Лачинский коридор>, я могу показать документ, под которым стоит подпись президента Азербайджана. Т.е. мне не нужно даже показывать, Вы и сами можете найти этот документ за пару минут. Спрашиваете ли Вы и другие журналисты у Азербайджана, откуда это взялось, кто это придумал, какое Вы имеете право делать такое заявление, требовать такого от Армении? Вот откуда начинается все>, - заметил он.  Пашинян напомнил, что во время саммита ЕАЭС в Москве президент Азербайджана попытался использовать такую лексику. <Но сколько раз он попытался использовать эту лексику, столько раз я реагировал, в том числе и для того, чтобы продемонстрировать, что эта придуманная лексика придумана просто для того, чтобы обосновать агрессию. Еще раз повторяю: когда я говорю <Лачинский коридор>, я могу показать документ, под которым стоит подпись президента Азербайджана и моя подпись. Ни о каком другом коридоре в мире вообще и в истории нет такого документа, который бы предполагал, что через территорию Армении должен действовать коридор в той логике, которую пытается выдвинуть Азербайджан. И, наоборот, существует документ [о Лачинском коридоре - ред.].  Правомерность и правомочность этого термина были зафиксированы Международным Судом ООН>, - подчеркнул он.  Помимо этого, как указал Пашинян, сейчас Азербайджан говорит, что Нагорного Карабаха нет, его не существует, несмотря на то, что есть документ за подписью президента Азербайджана, в котором написано, что Нагорный Карабах существует, у Нагорного Карабаха есть территория и у Нагорного Карабаха есть линия соприкосновения, т.е. контур, и Нагорный Карабах имеет Лачинский коридор шириной 5 км, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией. <Это очень серьезный разговор и очень важно, чтобы в очень серьезном разговоре не использовались несерьезные термины и лексика>, - заключил премьер. 

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