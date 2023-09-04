Понедельник, 4 Сентября 2023 16:58

АрмИнфо.Для Ирана важно уважение национального суверенитета и территориальной целостности всех стран региона. Об этом накануне в ходе встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом заявил президент ИРИ Эбрагим Раиси.

Согласно сообщению иранского информационного агентства Mehr, в ходе встречи президент Ирана поднял вопрос о необходимости противодействия присутствию иностранных государств в различных регионах, в том числе, на Кавказе. Он отметил важность решения проблем между странами региона посредством диалога и сотрудничества.