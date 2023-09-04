Понедельник, 4 Сентября 2023 16:57

АрмИнфо. Ереван не связывает армяно-турецкие отношения с армяно-азербайджанскими отношениями, хотя надо отметить, что Азербайджан и Турция хотят привязать [эти два процесса] и, по сути, постоянно поднимают этот вопрос. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян итальянской газете La Repubblica, отвечая на вопрос, рассматривается ли регулирование отношений с Турцией как способ управления и ограничения действий Баку через Анкару.

По словам Пашиняна, в целом, если говорить о безопасности, то любое государство может говорить о безопасности, если оно имеет нормализованные отношения со своими соседями. В этом, как считает премьер, должны быть заинтересованы все страны региона.

Что касается отношений Армения-Турция, то, по его словам, Ереван считает важным урегулирование отношений с Анкарой. <Это очень важный для Армении вопрос, и в результате моего последнего визита в Анкару и контактов с президентом Турции у меня сложилось впечатление, что нормализация отношений с Арменией также очень важно и для Турции. И я думаю, что здесь тоже есть возможности, но, конечно, есть и сложности. В числе этих сложностей - вот такое качество отношений между Арменией и Азербайджаном>, - заметил он. Отвечая на ремарку о том, что есть и другая проблема, связанная с тем, что Азербайджан взял под свой контроль некоторые территории Республики Армения. И в данном контексте, можно ли считать урегулирование отношений с Турцией гарантией сохранения территориальной целостности Армении путем давления на Баку, Пашинян отметил, что урегулирование отношений между Арменией и Турцией существенно снизит градус напряженности в регионе Южного Кавказа. <Конечно, все это взаимосвязано. В целом, посмотрите, какую идеологию мы сейчас пытаемся реализовать, что тоже не очень просто. И еще часто задают такой вопрос: есть ли гарантия, что эта идеология станет действительностью?>, - заявил он. В одном из недавних интервью, напомнил премьер, журналист спросил: как Вы позиционируете себя между Западом и Россией?> Я ответил, что на самом деле это ошибочное восприятие, что мы находимся между Россией и Западом. На самом деле мы находимся между Грузией, Турцией, Ираном и Азербайджаном, и поэтому интересы безопасности нашего государства в первую очередь требуют от нас стабильных и урегулированных отношений с нашими соседями, разумеется, никоим образом не умаляя роли, влияния, значения и важности геополитических центров для региона и, конечно, для нашей страны>, - заявил глава кабмина РА.