Понедельник, 4 Сентября 2023 16:56

АрмИнфо.Подразделения вооруженных сил Азербайджана в Арцахе вновь обстреляли сельчан во время выполнения сельскохозяйственных работ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Арцаха.

<4 сентября около 10:10 азербайджанские вооруженные силы нарушили режим прекращения огня в направлении Сарушена, применив стрелковое оружие>, - говорится в сообщении, в котором уточняется, что обстрелу подвергся сельскохозяйственный комбайн. Пострадавших с армянской стороны в результате нарушения режима прекращения огня нет.