Понедельник, 4 Сентября 2023 16:54

АрмИнфо. Наши международные партнеры должны предпринять более активные усилия для того, чтобы мир в нашем регионе стал возможным. Конечно, речь идет о партнерах, которые искренне заинтересованы и хотят этого мира, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян итальянской газеты La Repubblica, комментируя роль стран Запада в разрешение ситуации в Нагорном Карабахе.

По словам Пашиняна, в последнее время наблюдается определенное внимание и рост активности со стороны Евросоюза и западного политического мира. При этом, как отметил премьер, он не думает, что западные страны должны решить ситуацию. На вопрос пострадала ли Армения от последствий украинской войны, благодаря которой Азербайджан установил очень прочные связи как с Европой, так и с Россией, поскольку на сегодня Баку <является очень важным партнером для многих европейских стран, особенно для Италии, когда речь идет об импорте природных ресурсов, Азербайджан также является очень важным партнером для России, и его значение особенно возросло после начала украинской войны>, Пашинян отметил: <Мир очень маленький, не только Армения, есть много стран, которые чувствуют последствия событий, происходящих не только непосредственно с ними, но и по соседству или даже далеко. И в этом смысле, конечно, любое событие оказывает влияние на остальное, в какой степени - это уже другой вопрос. И я придерживаюсь мнения, что процессы, которые привели к эскалации конфликта в Украине, на самом деле начались раньше, в 2020 году, в нашем регионе>.