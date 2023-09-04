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АрмИнфо. Наши международные партнеры должны предпринять более активные усилия для того, чтобы мир в нашем регионе стал возможным. Конечно, речь идет о партнерах, которые искренне заинтересованы и хотят этого мира, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян итальянской газеты La Repubblica, комментируя роль стран Запада в разрешение ситуации в Нагорном Карабахе.
По словам Пашиняна, в последнее время наблюдается определенное внимание и рост активности со стороны Евросоюза и западного политического мира. При этом, как отметил премьер, он не думает, что западные страны должны решить ситуацию. На вопрос пострадала ли Армения от последствий украинской войны, благодаря которой Азербайджан установил очень прочные связи как с Европой, так и с Россией, поскольку на сегодня Баку <является очень важным партнером для многих европейских стран, особенно для Италии, когда речь идет об импорте природных ресурсов, Азербайджан также является очень важным партнером для России, и его значение особенно возросло после начала украинской войны>, Пашинян отметил: <Мир очень маленький, не только Армения, есть много стран, которые чувствуют последствия событий, происходящих не только непосредственно с ними, но и по соседству или даже далеко. И в этом смысле, конечно, любое событие оказывает влияние на остальное, в какой степени - это уже другой вопрос. И я придерживаюсь мнения, что процессы, которые привели к эскалации конфликта в Украине, на самом деле начались раньше, в 2020 году, в нашем регионе>.
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|Является ли вопрос т.н. "Зангезурского коридора" частью мирных переговоров между Ереваном и Баку: комментарий Пашиняна
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|Азербайджанцы в Арцахе обстреляли комбайн, на котором выполнялись сельскохозяйственные работы
|В Армении разработали Национальную стратегию безопасности дорожного движения
|Процессы, которые привели к эскалации конфликта в Украине, на самом деле начались раньше, в 2020 году, в нашем регионе - Премьер РА
|Когда будет подписан мирный договор с Баку: поясняет Пашинян
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|Пашинян указал на кризис международного правопорядка из-за невыполнения юридически обязывающего решения МУС по Лачинскому корудору
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|МО Армении опровергло очередную дезинформацию вражеской стороны об обстреле позиций
|Для борьбы во имя Арцаха нельзя ограничиваться одними лишь митингами, необходимо сформировать единый орган – Вазген Манукян
|Глава МИД Арцаха: попытки приравнять Лачинский коридор к каким-то иным дорогам непозволительны
|Экс-министр обороны РА: в вопросе Арцаха необходимо руководствоваться принципом <никогда не поздно>
|Конгрессмен: Алиев углубляет свою кампанию по проведению этнической чистки в Арцахе
|МИД Арцаха: призываем всех международных акторов предпринять действенные шаги для предотвращения этнической чистки Арцаха
|Азербайджан готовит основу для продолжения провокации - МО РА
|Второй и третий президенты Армении направили послания по случаю 32-ой годовщины независимости Арцаха
|Спикер НС Арцаха: долг каждого из нас - не оставить напрасной пролитую кровь наших отцов, братьев и сестер
|Армия обороны Нагорного Карабаха опровергла очередную дезинформацию азербайджанской стороны
|Госдеп США: применение силы для разрешения споров неприемлемо
|Замглавы МИД РА и посол ЕС подчеркивают необходимость снятия незаконной блокады Лачинского коридора
|Министр обороны РА представил послу Ирана подробности азербайджанской провокации в направлении Сотка
|Председатель НС РА: Россия пытается переложить ответственность за свою бездеятельность на армянскую сторону
|Глава МИД Армении примет участие в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
|Баку пытается навязать армянским сторонам свои условия - спикер НС РА прокомментировал очередную провокацию на границе
|На повестке Армении стоит лишь вопрос о прекращении блокирования Лачинского коридора - МИД РА
|ЕС призывает Армению и Азербайджан избегать дальнейшего насилия
|Премьер РА: Армения продолжит усилия по обеспечению безопасности и защите прав жителей Нагорного Карабаха
|Врачи сумели восстановить сердцебиение тяжелораненного военнослужащего Нарека Погосяна
|В Одессе украинско-армянская школа открыла свои двери для учеников
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Армения призвала международное сообщество умерить максималистскую риторику Азербайджана
|Синод ААЦ: Поведение властей Армении более чем тревожно
|Правящая партия также отказалась от проведения сегодняшней агиткампании
|В Минобороны Армении сообщили о 4 погибших в результате вражеской провокации
|Араик Арутюнян представил новоназначенного госминистра Арцаха Самвела Шахраманяна
|Правительство Армении направило Римский статут МУС в парламент на ратификацию
|В Минобороны Армении сообщили о снижении градуса напряженности на линии соприкосновения с Азербайджаном
|Споуксмен Мишеля рассказалa когда начались обсуждения по дороге Акна-Степанакерт и призвалa Ереван и Баку к смелым компромиссным решениям
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|Омбудсмен Армении: Агрессивное поведение ВС Азербайджана грубо нарушает принципы международного права, представляет реальную угрозу праву на жизнь и безопасность гражданского населения, а также другим фундаментальным правам
|Минобороны Армении обнародовало видео с доказательствами концентрации врагом допресурсов в направлении Сотка
|Вражеские силы продолжают наносить удары по позициям ВС Армении из минометов и беспилотников
|Мнение: Если армянские власти продолжат действовать в том же духе, то Армения просто будет разорвана ключевыми игроками региона, к великому удовольствию Баку и Анкары
|Президент Арцаха обратился в Национальное Собрание республики с заявлением о своей отставке
|В Арцахе арестованы лица, стрелявшие по зданию администрации президента республики
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