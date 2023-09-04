Понедельник, 4 Сентября 2023 16:52

АрмИнфо.<Какие у вас есть гарантии, что Азербайджан когда-либо будет уважать те соглашения, которые они обсуждают и по которым ведут с Вами переговоры?>, - поинтересовался корреспондент итальянской газеты La Repubblica у премьер-министра Никола Пашиняна.

По словам Пашиняна, вначале Ереван и Баку добились хорошего прогресса, потому что сосредоточились в основном на статьях, по которым разногласия были не такими большими, но чем больше статей согласовывается, в списке несогласованных остаются самые трудные статьи со всеми вытекающими отсюда последствиями. При этом, как подчеркнул премьер, правительство РА настаивает на продвижении повестки мира и подписании мирного договора с Азербайджаном. И здесь важны не только процессы, которые происходят за столом переговоров, но и процессы, которые происходят публично, указал он. В частности, Пашинян напомнил, что в Брюсселе, а до этого и в Праге была достигнута договоренность о признании территориальной целостности друг друга. <И в этой связи важно, что до сих пор не произошло публичного подтверждения этой договоренности со стороны высшего руководства Азербайджана. Я имею в виду, что публичное сопровождение мирного соглашения также очень важно с точки зрения всего процесса>,

- отметил он. <Вы думаете, что передача контроля над Нагорным Карабахом Азербайджану - это цена, которую нужно заплатить за мир?>, - вопросил корреспондент. <Если Армения и Азербайджан взаимно не признают территориальную целостность друг друга на основании Алма-Атинской декларации, то это означает, что мира никогда не будет>, - заявил Пашинян.

На ремарку La Repubblica о том, что позиция Азербайджана очень ясна. Они считают Нагорный Карабах составной частью Азербайджана. Они даже утверждают, что некоторые части Армении также являются частью Азербайджана, которые они также держат под оккупацией, и в этом контексте какие есть гарантии того, что в случае перехода Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана Баку прекратит свои территориальные претензии к Республике Армения, Пашинян заявил: <Наша позиция четкая: должны быть обеспечены права и безопасность армян Нагорного Карабаха и должны быть соответствующие гарантии. Что касается другого вопроса, о признании территориальной целостности Армении и Азербайджана, то если в мирном соглашении не будет таких гарантий, то оно будет бессмысленным. И именно по этой причине мы хотим заключить такое мирное соглашение, в котором будут упомянутые Вами гарантии. С другой стороны, хочу еще раз подчеркнуть, что решение вопросов прав и безопасности армян Нагорного Карабаха в рамках международного механизма чрезвычайно важно с точки зрения достижения мира в нашем регионе>.

Коснувшись гарантий гарантий для армян, проживающих в Нагорном Карабахе, <будут относиться как к полноправным гражданам Азербайджана, поскольку заявления Азербайджана в адрес армян могут вызывать опасения в этом вопросе>, армянский премьер, отметил, что весь процесс заключается как в отсутствии этих гарантий, так и в существовании упомянутой проблемы, которая стала причиной нагорно-карабахского конфликта и стала препятствием на пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта. <Мы считаем, что вопросы прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, что бы ни было решено и согласовано в рамках этого диалога, должны иметь определенные гарантийные механизмы, в том числе международные. Если бы были те гарантии, о которых Вы упомянули, существовали, то конфликта бы не было>, - сказал он.

<Учитывая то, что сейчас происходит, учитывая то, что Вы называете агрессивностью Азербайджана, и это, пожалуй, самый центральный вопрос: какие у вас есть гарантии, что Азербайджан когда-либо будет уважать те соглашения, которые они обсуждают и по которым ведут с Вами переговоры?>, - поинтересовался корреспондент итальянской газеты. <Я уже сказал, что как только будут гарантии, в тот же момент этот документ будет подписан. До тех пор, пока таких гарантий нет, подписание этого документа невозможно. Я и публично говорил о том, что наша задача вовсе не в том, чтобы подписать документ под названием <мирный договор>, наша задача в том, чтобы подписать мирный договор, который принесет мир <на земле>. Мы ведем переговоры именно вокруг этого. Почему документ не подписан? В переговорах по мирному договору на практике сейчас мы дошли до тех пунктов, которые касаются гарантий, тех гарантий, которые на практике приведут к миру после подписания этого документа. Как только эти гарантии будут согласованы, это будет означать, что соглашение практически можно считать достигнутым>, - пояснил Пашинян. На уточняющий вопрос, при каких конкретных гарантиях эти соглашения могут быть приемлемы, Никол Пашинян отметил: <Я бы перефразировал Ваш вопрос: чему должны служить эти гарантии? Эти гарантии должны служить, во-первых, с нашей точки зрения, а, возможно, и с точки зрения Азербайджана тоже, обеспечению территориальной целостности и безопасности Республики Армения, и, во-вторых, началу надежного диалога по решению вопросов прав и безопасности армян Нагорного Карабаха в рамках международного механизма. Т.е. есть два вопроса, которых я только что коснулся, излагая наше понимание архитектуры мира. Первое - это договоренность, которой мы достигли (и это очень важное слово - договоренность), о том, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в рамках 29,8 тыс кв.км и 86,6 тыс кв.км и параллельно этому или отдельным пунктом: вопрос решения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. Т.е. гарантии должны быть об этом>, - заключил премьер-министр РА.