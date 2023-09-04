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 Понедельник, 4 Сентября 2023 16:51
Наира Бадалян

Россия сама уходит из региона: Пашинян

Россия сама уходит из региона: Пашинян

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян итальянской газете La Repubblica прокомментировал слова, которые прозвучали в его послании по случаю 33-й годовщины принятия Декларации независимости Армении <... До тех пор, пока у нас не будет мира, призрак СССР будет витать в нашем небе, в небе нашего региона>. <Можно ли сказать, что то, что Вы сейчас делаете, что пытаетесь добиться мира, способ стать более независимым от Москвы?>, - поинтересовался корреспондент.

По словам Пашиняна, архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе и в логике приобретения оружия и боеприпасов. <Однако сегодня, когда Россия сама нуждается в оружии, вооружении и боеприпасах, в этой ситуации понятно, что даже при желании РФ не смогла бы обеспечить потребности безопасности Армении.

Т.е. этот пример должен показать нам, что в сфере безопасности зависеть или быть привязанным только к одному месту само по себе является стратегической ошибкой. И только постфактум, когда мы вкусили горькие плоды этой ошибки, мы предпринимаем какие-то попытки диверсифицировать нашу политику безопасности, в том числе взглядывая на наш регион с другой точки зрения, потому что одно дело, когда мы живем в своем регионе по логике, что мы постоянно находимся в конфронтационной логике с соседями, но ничего страшного, кто-то обеспечит нашу безопасность. Но когда приходит время, когда этот кто-то на практике должен обеспечить нашу безопасность, оказывается, что этот кто-то либо не хочет, либо не может обеспечить нашу безопасность. И это ситуации, с которыми нам нужно встретиться лицом к лицу>, - сказал он.  Как считает премьер РА, происходят очень сложные психологические, идеологические, мировоззренческие и исторические процессы столкновения. <Но если не пройти через эти процессы правильно, это будет означать потерю независимости. Именно это я имел в виду в упомянутом Вами послании. В конце концов, я долго думал о том, стоит ли говорить об этом публично или нет. Но я не видел пользы от того, что об этом публично не говорится>, - отметил он, добавив, что <рефлексия - это очень важный жанр и очень важный инструмент, и мы должны постоянно заниматься саморефлексией>.  На ремарку La Repubblica о том, что очень важно понять, по каким политическим мотивам Россия передала контроль над Лачинским коридором Азербайджану, почему российские миротворцы не выполняют свои обязанности и дают Баку возможность де-факто контролировать эту территорию, не вмешиваясь в ситуацию, Пашинян отметил, что от разговоров с российскими коллегами на эту тему, у армянской стороны есть свои гипотезы.  <И когда мы говорим об этих гипотезах, ряд событий, произошедших в России, также приводят нас к историческим параллелям>, - отметил он.  В частности, как указал премьер, Российская Федерация уже достаточно давно находится на Южном Кавказе. Но были ситуации, когда за один день, один месяц или один год Российская Федерация просто оставляла и покидала Южный Кавказ.

<Например, сейчас наши российские партнеры много говорят о том, что западные партнеры работают с Арменией или подталкивают правительство Армении к принятию мер, направленных на вытеснение России из нашего региона. Но когда мы разговариваем с нашими российскими партнерами, мы иногда говорим, озвучиваем свое мнение и свою оценку, что, наоборот, мы видим, что Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает. По каким причинам это происходит? Мы не знаем. : Однако есть процессы, которые, конечно, приводят к такой мысли, что может повториться тот же сценарий: однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет>, - сказал он.  Согласившись с тем, что Лачинский коридор, который должен был находиться под контролем российских миротворцев, не находится под контролем российских миротворцев, Пашинян заявил, что причин может быть две: либо Российская Федерация не может, либо не желает сохранять контроль над Лачинским коридором. <И то, и другое, на наш взгляд, проблематично>, - отметил премьер.  На уточняющий вопрос корреспондента Россия <не хочет или не может?>, Пашинян ответил:  <Думаю, местами не хочет, местами - не может. А причины тому, по мнению Никола Пашиняна, самые разные. Однако он не стал о них говорить, указав, что <внимательный аналитик, увидит эти связи>.  При этом, как подчеркнул премьер, ситуация опасна для Армении, поскольку в глазах Запада она в силу своего участия ОДКБ, ЕАЭС, является пророссийской страной. С другой стороны, многие круги в России считают Армению или ее действующее правительство прозападным, поскольку правительство было сформировано голосованием большинства народа. <Самая большая проблема в нашей нынешней позиции заключается в том, что если пророссийский подход имеет какие-либо преимущества или если прозападный подход имеет какие-либо преимущества, то Армения также не может воспользоваться преимуществами пророссийского подхода, потому что в России Армения не считается достаточно пророссийской. Например, потому, что, с их точки зрения, Армения не оказывает достаточной поддержки России в связи с Украиной. С другой стороны, Армения не может воспользоваться возможными преимуществами или привилегиями прозападничества, поскольку на Западе же считают, что Армения недостаточно прозападная, например, потому, что, с их точки зрения, она не противостоит или недостаточно противостоит России в связи с Украиной. И в этом-то и состоит деликатность и опасность нашего положения>, - заявил глава кабмина РА. 

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