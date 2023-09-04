Понедельник, 4 Сентября 2023 11:03

АрмИнфо. Экономика Казахстана демонстрирует устойчивость и возвращается на траекторию стабильного роста. Об этом говорится в страновом отчете рейтингового агентства AKRA.

В 2022 году экономическая активность в стране выросла на 3,2%, а по итогам первой половины 2023 года рост в реальном выражении составил 5% — рекордные темпы за последнее десятилетие. Это обусловлено не только фактором низкой базы начала 2022 года, но и активным привлечением инвестиций в основной капитал, усилением потребительского кредитования (поддержку которому оказывает фискальное расширение), относительно благоприятной внешней конъюнктурой на экспортные товары и, как следствие, стремительным развитием внешней торговли. В целом за прошлый год кредитование экономики выросло на 22%, а внешнеторговый оборот — на 33%.

В первой половине текущего года добыча сырья по темпам роста сблизилась с обрабатывающей промышленностью (3,5–3,7%), несмотря на сокращение добычи на месторождении Кашаган, перебои в работе месторождения Тенгиз и продление ограничений по объемам добычи в рамках соглашения ОПЕК+, по условиям которого Казахстан сократил добычу на 78 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, наблюдается рост активности в секторе услуг на фоне низкой базы прошлого года, а также сохраняются высокие темпы развития строительства.

Объем инвестиций в основной капитал в целом по экономике существенно вырос (на 14% в 2022 году и на 18% в первой половине 2023 года), а важную роль с точки зрения роста указанных выше отраслей по-прежнему играет бюджетная политика. Однако в период с 2024 по 2025 год АКРА ожидает умеренные темпы увеличения расходной части бюджета — в среднем на 3% в год против 18%-ного роста в 2021–2023 годах.

Экономика Казахстана приближается к своему потенциалу по темпам роста на 4–5% ежегодно, и в 2023–2025 годах, как полагает АКРА, реальный ВВП страны будет увеличиваться в границах этого диапазона. В течение прогнозного периода драйверами роста будут добыча сырья (в том числе за счет запуска новых мощностей на месторождении Тенгиз), а также строительство и сфера услуг, которые покажут годовой рост в среднем на 4,9–5,4%.

Несмотря на осложнения внешнеторговой логистики в 2022 году и обострение вопросов безопасности в Центральной Евразии, темпы роста внешней торговли остаются высокими. Однако они могут быть нестабильны в случае реализации рисков введения вторичных санкций или ухудшения инвестиционного климата на фоне расширения географии конфликтов в регионе (такой сценарий АКРА не рассматривает как базовый).

В экономике страны сохраняются жесткие монетарные условия и повышенные инфляционные ожидания, в том числе поэтому основными инвестиционными источниками для предприятий останутся прямые инвестиции и собственные средства.