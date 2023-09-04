Понедельник, 4 Сентября 2023 10:52

АрмИнфо.По нашим наблюдениям и оценкам, цель Азербайджана - изгнать армян из Нагорного Карабаха, и именно с этой целью фактически создан искусственный гуманитарный кризис путем незаконного блокирования Лачинского коридора. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян корреспонденту итальянской газеты La Repubblica, отвечая на вопрос могут ли перемещения армян, покидающих Нагорный Карабах, свидетельствовать о том, что это начало конца присутствия армян в НК.

<На данный момент ситуация следующая: некоторые люди с проблемами со здоровьем переезжают в Армению с помощью Красного Креста, а ряд граждан, в основном студенты, которые обучаются в Армении, переехали в Армению с помощью российских миротворцев.

В целом, есть еще более серьезная проблема. И эта серьезная проблема заключается в следующем: из-за блокирования Лачинского коридора с декабря прошлого года около 5 тысяч жителей Нагорного Карабаха не могут вернуться домой. Также около 30 тысяч жителей Нагорного Карабаха, уехавшие во время войны 2020 года, не могут вернуться в свои населенные пункты, потому что последние перешли под контроль Азербайджана. Но проблема этих людей должна была быть решена. Т.е. проблема де-юре решена, а де-факто - не решена, поскольку в пункте 7 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года зафиксировано, что вынужденные переселенцы и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающих районов. И примерно несколько десятков тысяч человек, попадающих в эту категорию, сегодня фактически лишены этой возможности.

И в целом мы и не скрывали, и я говорил об этом на последнем заседании правительства, что по нашим наблюдениям и оценкам, цель Азербайджана - изгнать армян из Нагорного Карабаха, и именно с этой целью фактически создан искусственный гуманитарный кризис путем незаконного блокирования Лачинского коридора. А проблема Лачинского коридора должна была быть решена автоматически, потому что известно, что Международный суд ООН принял юридически обязывающее решение, которым Азербайджан обязан обеспечить двусторонний доступ через Лачинский коридор, то есть из Нагорного Карабаха в Армению и из Армении в Нагорный Карабах для граждан, товаров и транспортных средств. Однако это решение, принятое 22 февраля 2022 года и подтвержденное 6 июля 2022 года, не выполняется. После того, как в Нагорном Карабахе начался гуманитарный кризис, это уже указывает на, если можно так сказать, кризис международного правопорядка, поскольку если не выполняется юридически обязательное решение суда, могут возникнуть такие последствия>, - сказал Никол Пашинян.