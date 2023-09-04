Понедельник, 4 Сентября 2023 10:49

АрмИнфо. Тегеран приветствует переговоры между Ереваном и Баку и не приемлет никаких геополитических изменений в регионе. Об этом накануне в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом заявил глава внешнеполитического ведомства Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, слова которого приводит агентство IRNA.

Иранской министр добавил, что Тегеран не примет изменений существующих транзитных маршрутов в регионе. По словам Абдоллахиана, эпоха напряженности и конфликтов в регионе подошла к концу, и теперь настало время для сотрудничества.

Он также отметил, что он и его турецкий коллега договорились о формате сотрудничества Ирана, Турции и Азербайджана, который был предложен министром иностранных дел Турции, чтобы помочь обеспечить мир и стабильность в кавказском регионе.