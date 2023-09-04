Понедельник, 4 Сентября 2023 10:37

АрмИнфо. Министерство обороны Армении опровергло очередную дезинформацию вражеской стороны об обстреле ее позиций.

<Очередной дезинформацией является распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения вооруженных сил Республики Армения якобы 4 сентября около 07:20 открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части приграничной зоны>, - говорится в сообщении оборонного ведомства РА.